Воронцевич: 21 потеря и слабая игра в защите — причины поражения от «Жальгириса»

Форвард московского ЦСКАподвёл итоги матча регулярного чемпионата Евролиги с литовским «Жальгирисом». «Армейцы» уступили со счётом 74:79.«В этом матче мы допустили аж 21 потерю, а это очень много. Подобное количество ошибок в матчах с командами вроде «Жальгириса», играющих при бешеной поддержке домашних трибун, недопустимо. Мы в свою очередь не забили свои броски, очень многое решилось при игре в защите, мы давали сопернику забивать сверху со слабой стороны без подстраховки. 21 потеря и слабые действия на своей половине стали основными причинами поражения», — сказал Воронцевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата».«Жальгирис» впервые в истории обыграл ЦСКА в Евролиге. Предыдущие 18 матчей завершались победами москвичей.