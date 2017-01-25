«Црвена Звезда» переиграла «Басконию», Симонович и Йович набрали в сумме 41 очко

Сербская «Црвена Звезда» на выезде обыграла испанскую «Басконию» в матче 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 87:69. Гости сразу начали уходить в отрыв и убили интригу уже к большому перерыву, ведя "+23".Самым результативным игроком матча стал форвард «Црвены Звезды», в активе которого 23 очка и 5 подборов. Также следует отметить защитника сербской команды, оформившего дабл-дабл из 18 очков и 12 передач.«Црвена Звезда» занимает пятое место в турнирной таблице, «Баскония» идёт на седьмой строчке.