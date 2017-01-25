В. Карасёв: всю игру «Зенит» ломали, ломали, а нам приходилось терпеть

Главный тренер «Зенита»прокомментировал поражение от «Хапоэля» со счётом 81:97 в матче топ-16 Еврокубка, который состоялся 24 января в Израиле.«Я знаю, что эту тему поднимать нельзя, но мне уже надоело терпеть отвратительное судейство. Всю игру нас ломали, ломали, а нам приходилось терпеть. Конечно, нам не хватило Марковича, который мог бы более серьёзно напрячь соперника. Ну а при своих зрителях на адреналине «Хапоэль» попал несколько сумасшедших бросков. Наши игроки установку выполнили, но если ломать всю игру, то победить очень сложно. У нас довольно-таки молодые игроки, которым в такой ситуации вдвойне тяжелее.Не хочу в проигранном матче кого-то выделять. Кто-то сыграл хорошо в одном компоненте, кто-то — в другом. Скажу, что три четверти, несмотря на то что мы уступали, претензий к команде у меня не было: все понимали, что происходит на площадке. Исход игры решил отрезок, в котором мы промахнулись, а соперник забил несколько лёгких мячей. В том, что случилось с Сергеем Карасёвым будем разбираться, потому что меня это совершенно не устраивает. Вторую половину он провалил — будем разговаривать», — приводит слова Карасёва официальный сайт «Зенита».