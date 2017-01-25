31 очко Била помогло «Вашингтону» уверенно обыграть «Бостон»

«Вашингтон Уизардс» победил «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла в «Веризон-центре» в Вашингтоне и закончилась со счётом 123:108 в пользу хозяев. Отметим, что «Бостон» по ходу матча ни разу не вёл в счёте.Самым результативным у «Уизардс» стал, набравший 31 очко, в активе Джона Уолла — 27 очков, Маркиф Моррис оформил дабл-дабл из 19 очков и 11 подборов. У «Селтикс» 25 очков и 13 передач на счету Айзеи Томаса, 22 очка набрал Эл Хорфорд.Это поражение стало для «Бостона» третьим подряд.