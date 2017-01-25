Бросок Уиггинса на последней секунде принёс «Миннесоте» победу над «Финиксом»

«Миннесота Тимбервулвз» обыграл «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла на «Токинг Стик Ризот Арене» в Финиксе и закончилась со счётом 112:111 в пользу гостей. Победу «Тимбервулвз» принёс точный бросок Эндрю Уиггинса за 0,7 секунды до конца четвёртой четверти.
Уиггинс в итоге стал самым результативным в составе своей команды, набрав 31 очко. Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов. В составе «Финикса» стоит отметить Девина Букера (26 очков) и Тайсона Чендлера (22 очка, 17 подборов).