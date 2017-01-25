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Ясикявичюс: болельщики «Жальгириса» очень долго ждали этой победы над ЦСКА

25 января 2017, среда. 09:57. Баскетбол
Главный тренер «Жальгириса» Шарунас Ясикявичюс отметил психологическую важность первой в истории команды победы над ЦСКА в матче Евролиги.

«Поздравляю всю команду и персонал, но больше всего – болельщиков «Жальгириса». Думаю, они очень долго ждали этой победы над ЦСКА. Мы отлично играли с самого начала поединка. Не всё получалось, но мы продолжали сражаться. А тот, кто бьётся до конца, обычно и становится победителем», – цитирует Ясикявичюса официальный сайт Евролиги.

Встреча завершилась победой «Жальгириса» со счётом 79:74.
Источник: Официальный сайт Евролиги Сообщить об ошибке
Теги
БК Жальгирис ПБК ЦСКА Шарунас Ясикявичюс
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