Анциферов: сумасшедшая самоотдача и бешеное желание помогли выйти в плей-офф

Главный тренер «Автодора»после победы в матче регулярного чемпионата Лиги чемпионов ФИБА с «Ле-Маном» назвал ключевые причины успеха.«Конечно, мы знали о том, что для выхода в плей-офф Лиги чемпионов нам нужна была только победа над сильным противником, и настраивались очень серьёзно. Вторая четверть показала, что баскетболисты «Ле-Мана» вышли на площадку с большим желанием реабилитироваться перед своими болельщиками за два подряд поражения, которые они потерпели в Лиге чемпионов и чемпионате Франции. В первой десятиминутке мы действовали с хорошим настроем, но затем стали проигрывать щит. В большом перерыве внесли коррективы, прежде всего в защитные действия, а также взвинтили темп во второй половине. Это и принесло результат. Не могу не отметить бойцовские качества ребят, их сумасшедшую самоотдачу, бешеное желание выйти победителями в каждом эпизоде и выиграть сам матч. Поздравляю игроков и болельщиков с этой заслуженной победой! Будем готовиться к следующей игре», – цитирует Анциферова официальный сайт клуба.Встреча завершилась победой «Автодора» со счётом 85:81, которая позволила саратовцам выйти в плей-офф турнира.