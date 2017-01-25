Д. Соколов: результат матча с «Ульмом» зависит от нашей игры в защите

Центровой «Химок»накануне матча Топ-16 Еврокубка с «Ульмом» высказал мнение о ключевых моментах предстоящего поединка.«У нас отличный настрой, так как команда вроде бы нашла свою игру. Мы показываем хороший качественный баскетбол, в первую очередь в защите. Надеюсь, с «Ульмом» мы хорошо сыграем в защите, так как результат будет зависеть именно от этого. Свои мячи мы забьём, а вот в обороне нужно отрабатывать. К тому же нам нужно обязательно выигрывать, чтобы получить хорошие шансы на выход из группы. «Ульм» – команда специфическая. Они набирают много очков в быстрых прорывах, и против них тяжело играть, так как после каждой нашей ошибки они убегали в отрыв и бросали трёхочковый. За счёт этого они уничтожили наше преимущество. Для соперника это очень важная игра, но и для нас тоже принципиально выиграть эту встречу», – цитирует Соколова официальный сайт клуба.