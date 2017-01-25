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Шталбергс: НН нужно забыть о первой встрече с «Летувос Ритас»

25 января 2017, среда. 15:02. Баскетбол
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Артурс Шталбергс накануне матча Топ-16 Еврокубка с «Летувос Ритас» вспомнил о предыдущем поединке с этим противником.

«Сейчас главный наш соперник – это мы сами. Первая встреча с «Летувос Ритас» не сложилась по многим причинам, но нам необходимо забыть о той неудаче и выйти на площадку с совершенно другим настроением. Наша судьба в Топ-16 Еврокубка находится в наших руках, а значит, мы обязаны продолжить борьбу за путёвку в плей-офф», – передаёт слова Шталбергса официальный сайт клуба.

На прошлой неделе «Нижний Новгород» на своей площадке уступил «Летувос Ритас» со счётом 63:97.
Источник: Официальный сайт БК "Нижний Новгород" Сообщить об ошибке
Теги
БК Нижний Новгород Летувос Ритас Артурс Шталбергс
Новости. Баскетбол
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