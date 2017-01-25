Попович: не предвидел, что Леонард будет так хорош

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс»признался, что, обмениваянав ночь драфта-2011, не думал, что тот окажется таким сильным игроком.«Я точно такого не предвидел. Мы видели его габариты и атлетизм, рабочую этику, то, как он тренируется, играет, его стойкость, и на основе этого приняли решение. Но, совершив обмен, мы нервничали, потому, что не были уверены. Мы знали, что отдаём, Джордж Хилл отлично подходил нам, но нам нужен был габаритный игрок, и мы бросили кости», — приводит слова Поповича The Score.