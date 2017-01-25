Джордж: фанаты заплатили деньги и имеют право нас освистывать

Форвард «Индиана Пэйсерс»заявил, что фанаты имеют право освистывать игру его команды, если она их не устраивает. В то же время Джордж заметил, что поддержка фанатов лучше сказывалась бы на игре «Пэйсерс».«Они заплатили свои заработанные тяжёлым трудом деньги, чтобы посмотреть, как мы играем. Они имеют право делать всё, что захотят. Это не вредит мне, не задевает моих чувств. Просто им следует знать, что от подбадриваний мы трудимся больше, чем от освистывания», — приводит слова Джорджа Indianapolis Star.