Швед: не помню, чтобы когда-то мне удавалось набрать 22 очка за четверть

Защитник «Химок»поделился впечатлениями от победы над немецким «Ульмом» в матче Еврокубка.«Хорошо, что выиграли. Мы контролировали всю игру и должны были довести дело до конца. Но потом мы растерялись или устали, не знаю, что произошло.22 очка за четверть? Не помню, чтобы когда-то мне удавалось подобное. Самое главное, что почувствовал бросок в нужный момент. Ребята отдавали мне передачи, ставили заслоны. Я промазал два штрафных, которые нужно было забивать. Если бы попал, всё было бы намного легче», – передаёт слова Шведа корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.