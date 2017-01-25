УМГК разгромил «Хатай» "+63" в Евролиге, курское «Динамо» обыграло «Монпелье»

В среду, 25 января, состоялись очередные матчи группового этапа женской Евролиги. Команда УМГК из Екатеринбурга одержала разгромную победу над турецким «Хатаем» — итоговый счёт встречи 103:40. Игра, по сути, была сделана уже в первой половине встречи, после которой баскетболистки УМГК ушли на большой перерыв с преимуществом «+41».Ещё одна российская команда — «Надежда» — встретилась с польским «Полковице», которому уступила со счётом 50:60. Курское «Динамо» обыграло французский «Монпелье» — 65:43УМГК (Россия) — «Хатай» (Турция) — 103:40 (35:14, 28:8, 22:8, 18:10)«Надежда» (Россия) — «Полковице» (Польша) — 50:60 (11:8, 9:15, 15:17, 15:20)«Динамо» (Россия) — «Монпелье» (Франция) — 65:43 (14:9, 17:9, 14:15, 20:10)«Фенербахче» (Турция) — «Юни Сит» (Венгрия) — 66:53 (11:11, 24:20, 19:10, 12:12).