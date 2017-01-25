Определились составы сборных США и мира на матч восходящих звёзд НБА

Стали известны составы сборных США и мира на матч восходящих звёзд НБА, который пройдёт в рамках звёздного уик-энда. Ростеры команд опубликовал в своём «твиттере» обозреватель The Athletic Шон Хайкин.
В состав сборной США включены: Девин Букер («Финикс»), Малкольм Брогдон («Милуоки»), Маркис Крисс («Финикс»), Брэндон Ингрэм («Лейкерс»), Фрэнк Камински («Шарлотт»), Джалил Окафор («Филадельфия»), Д'Анджело Расселл (Лейкерс), Джонатон Симмонс («Сан-Антонио»), Карл-Энтони Таунс («Миннесота»), Майлз Тёрнер («Индиана»).
Ростер сборной мира: Джоел Эмбиид («Филадельфия»), Данте Экзам («Юта»), Бадди Хилд («Нью-Орлеан»), Никола Джокич («Денвер»), Трей Лайлз («Юта»), Эммануэль Мудиай («Денвер»), Джамал Мюррей («Денвер»), Кристапс Порзингис («Нью-Йорк»), Домантас Сабонис («Оклахома»), Дарио Шарич («Филадельфия»).