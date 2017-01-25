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А. Сабонис: матч «Жальгирис» — ЦСКА получился по-настоящему «валидольным»

25 января 2017, среда. 23:28. Баскетбол
Прославленный баскетболист Арвидас Сабонис поделился своими впечатлениями от матча Евролиги между «Жальгирисом» и ЦСКА, в котором литовская команда одержала победу (79:74).

«Мне доктора советуют не нервничать и беречь сердце, но я их не очень слушаю (смеется). Матч получился по-настоящему «валидольным» и очень эмоциональным. ЦСКА — это одна из сильнейших команд в Европе, и добиться победы над таким соперником всегда очень почётно. Спасибо игрокам «Жальгириса» за характер. К слову, хотел бы пригласить всех друзей из России к нам на юбилей литовского баскетбола, которому исполняется 95 лет. В апреле этого года мы запланировали большую праздничную программу», — приводит слова Сабониса «Российская газета».
Источник: Российская газета Сообщить об ошибке
Теги
БК Жальгирис ПБК ЦСКА Арвидас Сабонис
Новости. Баскетбол
25 января 2017, среда
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