Гудлок: матч «Маккаби» с УНИКСом вряд ли понравился болельщикам

Американский защитник «Маккаби» Т-Апрокомментировал победу своей команды в матче Евролиги против казанского УНИКСа (60:52). Гудлок набрал 17 очков и совершил 2 подбора.«Очень важная победа. Это были сложные несколько месяцев, нам нужно было победить для подъёма морального духа и успокоения, потому что нам было действительно тяжело. Мы смогли сделать этого сегодня, это отличное чувство. Игра была некрасивой, уверен, что фанаты остались недовольны. Мы хотели остановить Лэнгфорда, но у них есть ещё пару высоких парней, которые умеют забрасывать мяч. Мы были сфокусированы и делали всё, чтобы выиграть в матче», — приводит слова Гудлока официальный сайт Евролиги.