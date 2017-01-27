Пашутин: не получалось пройти оборону «Маккаби», не хватало Параховского

Главный тренер УНИКСапрокомментировал итоги матча 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Маккаби» (52:60), отметив, что ощущалась нехватка центрового команды —«Маккаби» хорошо оборонялся и доставлял нам серьёзные проблемы. У них играли крупные ребята, и нам было тяжело находить свободные зоны. Обе команды, скорее, играли позиционно, и нам не удавалось найти ритм в атаке. Если в баскетболе не забиваешь, то и не выигрываешь — всё просто. По крайней мере, мы навязывали борьбу в обороне и не сдавались до самого конца. Команде не хватало Параховского, который является важным игроком", — цитирует Пашутина пресс-служба Евролиги.