Багатскис: победа над УНИКСом — заслуга всей команды

Главный тренер «Маккаби»прокомментировал итоги матча 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги с УНИКСом (60:52).«Нам нужно было подняться после недавнего нокаута в Стамбуле, и у нас это получилось. Была непростая игра, с опытным соперником. Порадовало, что в этот раз у нас было не так много потерь. Сонни Уимз, Йогев Охайон и Галь Мекель проделали хорошую работу, не дав развернуться Киту Лэнгфорду. Это общекомандный успех, и благодаря ему мы станем сильнее как команда», — цитирует Багатскиса пресс-служба Евролиги.