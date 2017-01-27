Уэстбрук и Томас вошли в резервные команды Матча звёзд НБА

Разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук и его коллега по амплуа из «Бостон Селтикс» Айзея Томас вошли в резерв команд Западной и Восточной конференций соответственно на Матч звёзд НБА, сообщает официальный сайт Ассоциации.
В отличие от основного состава, который выбирают голосованием болельщики, игроки Ассоциации и журналисты, игроков резерва называют тренеры команд НБА.
Резервные игроки на Матч Звёзд НБА
Западная конференция: Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити), Клэй Томпсон, Дрэймонд Грин (оба — «Голден Стэйт Уорриорз»), Демаркус Казинс («Сакраменто Кингз»), Марк Газоль («Мемфис Гриззлиз»), Деандре Джордан («Лос-Анджелес Клипперс»), Гордон Хэйворд («Юта Джаз»).
Восточная конференция: Айзея Томас («Бостон Селтикс»), Джон Уолл («Вашингтон Уизардс»), Кевин Лав («Кливленд Кавальерс»), Кайл Лоури («Торонто Рэпторс»), Пол Джордж («Индиана Пэйсерс»), Кемба Уокер («Шарлотт Хорнетс»), Пол Миллсэп («Атланта Хоукс»).