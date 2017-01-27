Люк Уолтон: игроки «Лейкерс» зачем-то упорно пытались забить через Руди Гобера

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Юта Джаз» назвал одну из причин слабой игры в нападении.
«Не знаю почему, но во второй половине игроки «Лейкерс» зачем-то упорно пытались забить через Руди Гобера. А ведь он, пожалуй, лучший мастер блок-шотов в лиге и наглядно продемонстрировал нам это», – цитирует Уолтона ESPN.
Встреча завершилась поражением «Лейкерс» со счётом 88:96, а Гобер в ней поставил 6 блок-шотов, а также совершил 13 подборов.