Люк Уолтон: игроки «Лейкерс» зачем-то упорно пытались забить через Руди Гобера

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс»после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Юта Джаз» назвал одну из причин слабой игры в нападении.«Не знаю почему, но во второй половине игроки «Лейкерс» зачем-то упорно пытались забить через. А ведь он, пожалуй, лучший мастер блок-шотов в лиге и наглядно продемонстрировал нам это», – цитирует Уолтона ESPN.Встреча завершилась поражением «Лейкерс» со счётом 88:96, а Гобер в ней поставил 6 блок-шотов, а также совершил 13 подборов.