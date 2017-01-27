Баркли: Джеймс позволил себе плаксивые высказывания в адрес «Кливленда»

Бывший игрок НБА, а ныне телеаналитиквысказал мнение о критике форвардом «Кливленд Кавальерс»политики организации по комплектованию состава.«Слова Джеймса недопустимые и плаксивые. «Кдивленд» делает всё, что он захочет. У «Кавальерс» самая большая платёжная ведомость в истории лиги. Он хотел Джей Ар Смита, его подписали. Хотел Шамперта – то же самое. А сейчас ещё и усилились Кайлом Корвером.Леброн же лучший игрок мира. Он хочет собрать вокруг себя всех звёзд? Неужели он не желает сражаться сам?» – передаёт слова Баркли The Score.