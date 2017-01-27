Итудис: «Анадолу Эфес» — одна из лучших обороняющихся команд Евролиги

Главный тренер ЦСКАподелился ожиданиями накануне матча Евролиги с «Анадолу Эфес». Игра состоится 27 января, начало в 20:00 мск.«Нужно сделать шаг вперёд и вернуться на победный путь. Ожидаю, что моя команда избежит прежних ошибок. Также ожидаю большого сражения, потому что «Анадолу Эфес» — очень хорошая, конкурентоспособная команда. В ней три новичка — Пол, Кирк и Мутаф — по сравнению с матчем первого круга. Соперники только что справились с «Дарушшафакой», командой, играющей в высоком темпе. Имеющийся атлетизм помогает им быть одной из лучших обороняющихся команд Евролиги, которая, к тому же, любит бежать», — цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА.