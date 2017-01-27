У новозеландского баскетболиста посреди матча выпал глаз

Новозеландский баскетболист, выступающий за клуб New Zealand Breakers, поучил довольно необычную травму во время матча национальной баскетбольной лиги в Окленде.По ходу встречи с командой Cairns Taipans в борьбе под щитом Митчелл получил удар пальцем в глаз от опекавшего его защитника соперников. Он упал на паркет, крича от боли. Камеры зафиксировали, что у баскетболиста буквально выпало из орбиты левое глазное яблоко.Баскетболиста срочно госпитализировали, и уже в карете скорой помощи вернули глаз на место. К счастью, зрение Митчеллу удалось спасти, сообщает BBC.«Ладонью руки я почувствовал глазное яблоко, которое было на лице. Тогда я осознал, что глаз находится не на своём месте.Когда я попал в карету скорой, они дали немного обезболивающего и закапали что-то в глаз, после чего почувствовал, как глаз возвращается на место. Это было действительно странное ощущение», — рассказал Митчелл впоследствии в интервью новозеландскому Radio Sport.