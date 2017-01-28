Хайнс: на протяжении всего сезона ЦСКА удаётся приходить в норму после поражений

Центровой ЦСКАпрокомментировал победу над «Анадолу Эфес» в матче 20-го тура Евролиги. Встреча состоялась 27 января в Москве и завершилась со счётом 80:77 в пользу хозяев.«Нам было очень важно вернуться после обидного поражения от „Жальгириса“. Это именно то, что нам удаётся делать на протяжении всего сезона — приходить в норму после поражений. Сегодня мы сделали это снова. Мы продемонстрировали хорошую командную защиту и позволили им набрать всего 77 очков», — приводит слова Хайнса официальный сайт Евролиги.