«Майами» продлил победную серию до 6 матчей, обыграв «Чикаго»

«Чикаго Буллз» проиграл «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла в «Юнайтед-центре» в Чикаго и завершилась со счётом 100:88 в пользу гостей.
Самым результативным в составе победителей стал Горан Драгич, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 11 передач. Ещё 20 очков на счету Уилли Рида. За проигравших 15 очков набрал Дуэйн Уэйд, по 14 — Тадж Гибсон и Пауль Ципсер.
Эта победа стала для «Майами» шестой подряд, однако не позволила команде подняться выше предпоследнего места в Восточной конференции.