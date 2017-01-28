Дабл-даблы Холидэя и Э. Дэвиса принесли «Нью-Орлеану» победу над «Сан-Антонио»

«Сан-Антонио Спёрс» потерпел крупное поражение от «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Смути Кинг-центре» в Нью-Орлеане и завершилась со счётом 119:103 в пользу хозяев. По итогам трёх четвертей преимущество «Пеликанс» было минимальным — 85:84, однако «Спёрс» проиграли заключительную четверть с разницей в 15 очков.Самым результативным у «Нью-Орлеана» стална счету которого 23 очка и 11 передач. Ещё 21 очко набрал Терренс Джонс,оформил дабл-дабл из 16 очков и 22 подборов. За «Сан-Антонио» 23 очка набрал Кавай Леонард. По дабл-даблу оформили Ламаркус Олдридж (14 очков, 14 подборов) и Дэвид Ли (13 очков, 10 подборов).