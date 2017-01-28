«Портленд» с трудом обыграл «Мемфис», Лиллард набрал 33 очка, М. Газоль — 32

«Портленд Трэйл Блэйзерс» вырвал победу у «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла в «Мода-центре» в Портленде и закончилась со счётом 112:109 в пользу хозяев.Самым результативным игроком в составе «Портленда» сталнабравший 33 очка. Ещё 23 очка в активе Аллена Краббе, 18 — у Си Джея Макколума. В составе «Мемфиса» стоит отметить, набравшего 32 очка, а также двух игроков, оформивших дабл-даблы: Зака Рэндольфа (17 очков, 13 подборов) и Майка Конли (17 очков, 10 передач).