Лю: теперь я чувствую себя намного лучше

Главный тренер «Кливленд Кавальерс»прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата НБА против «Бруклин Нетс» (124:116).«Теперь я чувствую себя намного лучше. Всегда приятно побеждать, независимо от того, как вы делаете это. Игроки «Кливленда» старались изо всех сил. Это одна победа. Нам нужно просто продолжить выступать в том же духе», – приводит слова Лю ESPN.Стоит отметить, что победа над «Бруклином» стала для «Кавальерс» первой за последние четыре игры регулярного чемпионата.