Кириленко: у России есть хорошие шансы принять женский Евробаскет-2019

Президент Российской федерации баскетболарассказал о шансах России в борьбе за проведение женского Евробаскета-2019.«Мы ждали одобрения межведомственной комиссии. Как только получили его, так и подали заявку. Пока неизвестно, кто наши конкуренты в борьбе за женский Евробаскет-2019, эта информация со стороны FIBA конфиденциальная. Но я думаю, что у нас хорошие шансы принять этот турнир. У нас в стране никогда не проходили чемпионаты Европы и мира по баскетболу. Этот факт должен играть в нашу пользу. FIBA учитывает такие факторы. Практически везде уже были турниры такого уровня, а у нас – нет», – приводит слова Кириленко «Р-Спорт».