Анциферов: «Автодору» необходимо закрыть атаки «Нижнего Новгорода» с периметра

Главный тренер «Автодора»поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Нижним Новгородом» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.«Продолжаем битву за место в плей-офф Единой лиги ВТБ. И «Автодор», и «Нижний» прекрасно понимают важность победы в предстоящем матче. Соперники, как и мы, делают ставку на быстрый баскетбол, при этом выполняя большое количество дальних бросков. Конечно, предстоит сложная игра. Для того чтобы добиться успеха, нам необходимо закрыть атаки хозяев с периметра, взять подбор и максимально эффективно использовать свои сильные стороны. Знаем, что в Нижний Новгород отправилась группа саратовских болельщиков. Очень рассчитываем на их поддержку на трибунах», – цитирует Анциферова официальный сайт «Автодора».