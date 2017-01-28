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Анциферов: «Автодору» необходимо закрыть атаки «Нижнего Новгорода» с периметра

28 января 2017, суббота. 13:30. Баскетбол
Главный тренер «Автодора» Владимир Анциферов поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Нижним Новгородом» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Продолжаем битву за место в плей-офф Единой лиги ВТБ. И «Автодор», и «Нижний» прекрасно понимают важность победы в предстоящем матче. Соперники, как и мы, делают ставку на быстрый баскетбол, при этом выполняя большое количество дальних бросков. Конечно, предстоит сложная игра. Для того чтобы добиться успеха, нам необходимо закрыть атаки хозяев с периметра, взять подбор и максимально эффективно использовать свои сильные стороны. Знаем, что в Нижний Новгород отправилась группа саратовских болельщиков. Очень рассчитываем на их поддержку на трибунах», – цитирует Анциферова официальный сайт «Автодора».
Источник: Официальный сайт БК "Автодор" Сообщить об ошибке
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Новости. Баскетбол
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