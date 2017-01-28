В. Хантер: в игре с «Нижним Новгородом» «Автодор» должен продлить победную серию

Форвард «Автодора»рассказал об ожиданиях от предстоящего поединка Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода».«Конечно, мы приехали в Нижний Новгород в хорошем настроении после значимой победы во Франции, которая вывела нас в плей-офф Лиги чемпионов. Однако теперь нам нужно настраиваться на следующий очень важный матч в Единой лиге ВТБ против сильного соперника. Этой игрой в Нижнем мы должны продлить свою победную серию, а также сохранить уверенность и командную химию, чтобы двигаться вперед в этом сезоне», – цитирует Хантера официальный сайт «Автодора».