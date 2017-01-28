Энес Кантер перенёс операцию на сломанной руке

Центровой «Оклахомы» Энес Кантер 27 января перенёс успешную операцию по на травмированной правой руке, сообщается на официальном сайте «Тандер». Баскетболист получил перелом правой локтевой кости во время тайм-аута в матче регулярного чемпионата с «Даллас Маверикс» (109:98). По ходу тайм-аута расстроенный Кантер в сердцах ударил кулаком по стулу, который, качнувшись, попал ему в предплечье. Через четыре недели врачи проведут медосмотр, после которого можно будет обозначить сроки его возвращения.
В нынешнем сезоне центровой набирает по 14,6 очка и совершает по 6,8 подбора за 22 минуты в среднем за игру.