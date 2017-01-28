В. Карасёв: в серии поражений «Цмоки» есть скрытая опасность

Главный тренер «Зенита»рассказал о сопернике команды накануне матча Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минск». Игра состоится 29 января, начало в 18:00 мск.«В серии поражений нашего соперника существует скрытая опасность, и я не считаю, что результаты их неудачных игр всегда были закономерными, ведь многое решалось именно в концовках, а «Цмоки» всегда навязывают упорную борьбу.Да, у нас есть небольшие проблемы с травмами, но, с другой стороны, у «Цмоки» не такая большая «скамейка», поэтому за счёт агрессивной игры в защите и физических преимуществ мы сможем провести встречу на хорошеем уровне. Главное, отталкиваться от своей игры», — приводит слова Карасёва официальный сайт клуба.