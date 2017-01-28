Д. Иванович: ВЭФ — непростой и опасный соперник

Главный тренер «Химок»поделился мнением о сопернике перед матчем Лиги ВТБ с ВЭФом. Игра состоится 29 января, начало — в 17:00 мск.«ВЭФ — очень хорошая команда, которая обыграла нас в первом же матче чемпионата. Ту встречу они провели уверенно, тогда как мы не показали своей игры. Сейчас это совсем другая команда, так как к ним присоединился «четвёртый номер» Мейерис. Это очень атлетичный баскетболист, который здорово играет на подборе в нападении. В то же время у рижан много хороших «больших», уверенно действующих в атаке. Их главное действующее лицо — Блумс, он лидер и основной «шутер» команды. ВЭФ — непростой и опасный соперник, они здорово двигают мяч при «транзишне» и хорошо разыгрывают пик-н-роллы», — приводит слова Ивановича официальный сайт «Химок».