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Д. Иванович: ВЭФ — непростой и опасный соперник

28 января 2017, суббота. 18:53. Баскетбол
Главный тренер «Химок» Душко Иванович поделился мнением о сопернике перед матчем Лиги ВТБ с ВЭФом. Игра состоится 29 января, начало — в 17:00 мск.

«ВЭФ — очень хорошая команда, которая обыграла нас в первом же матче чемпионата. Ту встречу они провели уверенно, тогда как мы не показали своей игры. Сейчас это совсем другая команда, так как к ним присоединился «четвёртый номер» Мейерис. Это очень атлетичный баскетболист, который здорово играет на подборе в нападении. В то же время у рижан много хороших «больших», уверенно действующих в атаке. Их главное действующее лицо — Блумс, он лидер и основной «шутер» команды. ВЭФ — непростой и опасный соперник, они здорово двигают мяч при «транзишне» и хорошо разыгрывают пик-н-роллы», — приводит слова Ивановича официальный сайт «Химок».
Источник: Официальный сайт БК "Химки" Сообщить об ошибке
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БК Химки ВЭФ Душко Иванович
Новости. Баскетбол
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