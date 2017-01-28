Анциферов: хочу извиниться за игру «Автодора» в матче с «НН»

Главный тренер «Автодора»прокомментировал поражение своей команды в матче Лиги ВТБ с «Нижним Новгородом» (68:110).«Мы понимали всю важность сегодняшнего матча, но, к сожалению, эмоционально не успели отойти от предыдущей игры в Лиге чемпионов. Сражались, но после того, как пропустили несколько очень лёгких очков с дальней дистанции и из-под кольца, рассыпались. Хочу извиниться за свою команду перед нашими болельщиками. Сегодня была не наша игра, не смогли найти энергию для продолжения борьбы», — приводит слова Анциферова официальный сайт Лиги ВТБ.