Шталбергс: такая игра «НН», как с «Автодором», — мечта любого тренера

Главный тренер «Нижнего Новгорода»оценил игру своей команды в матче Единой лиги ВТБ с «Автодором» (110:68).«Такая игра, как сегодня, — это моя мечта. Мечта любого тренера! Я пять месяцев ждал такого матча. У нас получилось всё и в защите, и в нападении. Безусловно, победа — заслуга всей команды, но при этом не могу не отметить, как много нам дало появление Дижона Томпсона в составе. Он помогает и в организации игры, и в защите, и в нападении. Когда в команду приходит такой специалист, все остальные начинают играть лучше. Понятно, что после поражений, которые были у нас до этого, было сложно психологически, но у команды появился другой настрой. И я надеюсь, что дальше мы будем играть так же», — цитирует Шталбергса официальный сайт Лиги ВТБ.