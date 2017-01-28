Кириленко: пока Россия не подала заявку на проведение мужского Кубка мира-2023

Президент РФБрассказал о ситуации с заявкой России на проведение мужского Кубка мира 2023 года.«Пока заявки на мужской Кубок мира-2023 от России нет. Мы уже работаем в этом направлении. Пока межведомственная комиссия не подтвердит подачу заявки, мы не можем проявлять инициативу. В ближайшие два-три месяца станет понятно, сможем мы подать заявку на проведение мужского Кубка мира-2023 или нет.Это третий-четвертый по значимости спортивный турнир в мире. Принимать такой турнир должны центральные города – Москва, Санкт-Петербург, Казань. Как минимум вот эти три города. Будем смотреть. Пока план заявки в сыром виде, пока только наброски», — приводит слова Кириленко «Р-Спорт».