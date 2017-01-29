43 очка Карри помогли «Голден Стэйт» разгромить «Клипперс» «+46»

«Голден Стэйт Уорриорз» разгромил «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 144:98 в очередном матче регулярного чемпионата НБА.Хозяева на голову превосходили гостей, у которых, казалось, не получалось абсолютно ничего. Безусловно лучшим в составе триумфаторов стал, который набрал 43 очка, а также прибавил к ним 9 подборов и 6 передач. Ближайший к нему по результативности товарищ по команде — Кевин Дюрант — записал себе на счёт почти вдвое меньше — 23 балла, а также совершил 4 подбора и 7 передач.