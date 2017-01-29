Стивен Карри вышел на первое место по количеству четвертей с 25 очками за 15 лет

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз», набрав 25 очков в третьей четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс», довёл общее количество периодов с такой результативностью за карьеру до пяти. Таким образом, он вышел на первое место в лиге по этому показателю за последние 15 лет. В активе бывшего атакующего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта четыре такие четверти за этот период, у партнёра Карри по «Голден Стэйт» атакующего защитника Клэя Томпсона – три.