В «Милуоки» беспокоились, что указ Трампа о беженцах коснётся Мэйкера

Игроки и руководство «Милуоки Бакс» были обеспокоены тем, что указ президента США Дональда Трампа о приостановке приёма беженцев из Ближнего Востока может коснуться центрового команды, сообщает ESPN. Мэйкер является уроженцем Судана, который входит в список семи стран, гражданам которых временно запрещён въезд в США. При этом центровой ещё в 2002 году переехал в Австралию и имеет паспорт этой страны.Проблемы могли возникнуть после того, как «Милуоки» пересекал государственную границу, возвращаясь из Канады с матча с «Торонто Рэпторс», но игрок успешно прошёл паспортный контроль.