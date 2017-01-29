Тадж Гибсон: молодые игроки «Чикаго» хотят, чтобы Дуэйн Уэйд больше тренировался

Мощный форвард «Чикаго Буллз»рассказал, что на общекомандном собрании молодые игроки команды высказали просьбу к атакующему защитнику команды«Одним из вопросов, которые обсуждались на собрании, было пожелание молодёжи немного чаще видеть Уэйда на тренировках. И он отреагировал. На последнем занятии он показывал пример и подстёгивал партнёров. Это знак того, что собрание приносит пользу. Сейчас помочь нам можем только мы сами. И все это понимают», – передаёт слова Гибсона ESPN.