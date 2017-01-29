Деррик Роуз выбыл из строя на неделю

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс»выбыл из строя из-за растяжения лодыжки. Защитник хочет на 100 % восстановиться, прежде чем вернётся на площадку, и это может произойти к концу следующей недели, сообщает обозреватель Newsday Эл Янаццоне.В нынешнем сезоне Роуз провёл 42 матча, набирая в среднем 18,1 очка, 4,5 передачи и 3,9 подбора за 32,2 минуты на площадке. По разным причинам 28-летний Роуз уже пропустил шесть матчей в нынешнем сезоне. До конца следующей недели «Никс» предстоит провести четыре встречи.