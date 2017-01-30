Трипл-дабл Уэстбрука не спас «Оклахому» от крупного проигрыша «Кливленду»

«Кливленд Кавальерс» уверенно обыграл «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Куикен Лоанс-Арене» в Кливленде и завершилась со счётом 107:91 в пользу хозяев.
Самым результативным в составе «Кливленда» стал Кайри Ирвинг — на его счету 29 очков и 10 передач. Также по дабл-даблу оформили Леброн Джеймс (25 очков, 14 подборов) и Тристан Томпсон (19 очков, 12 подборов). За «Оклахому» очередным трипл-даблом отметился Расселл Уэстбрук, набравший 20 очков, 12 подборов и 10 передач.