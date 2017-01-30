«Нью-Орлеан» проиграл «Вашингтону», несмотря на 36 очков Э. Дэвиса

«Вашингтон Уизардс» обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла в «Смути Кинг-центре» в Нью-Орлеане и завершилась со счётом 107:94 в пользу гостей.Самым результативным в составе победителей стал Брэдли Бил, набравший 27 очков. 21 очко набрал Маркиф Моррис, по дабл-даблу оформили Джон Уолл (18 очков, 19 передач) и Марчин Гортат (17 очков, 11 подборов). За проигравших 36 очков и 17 подборов набрал, в активе Джру Холидэя 26 очков и 11 передач.Эта победа стала для «Уизардс» восьмой в последних девяти матчах.