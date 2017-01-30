«Автодор» сохранит Миннерата до конца сезона

Президент «Автодора» Владимир Родионов сообщил, что форварддоиграет сезон-2016/17 в составе саратовского клуба. Несмотря на интерес со стороны двух клубов, участвующих в Евролиге, руководство «Автодора» решило оставить форварда у себя до истечения его контракта.«Нам предлагали достойную компенсацию за переход Миннерата. Речь действительно идёт об иностранных клубах, которые играют в Евролиге. Но отпустить его в январе было бы ошибкой. За три-четыре месяца Ник стал лидером команды, на данный момент — незаменимым. С таким игроком мы сможем дать бой любому российскому клубу в плей-офф Единой лиги, за исключением ЦСКА. Однако я понимаю, что продлить его контракт, истекающий летом 2017 года, не выйдет. Он получит зарплату в два-три раза больше и уедет из Саратова», — приводят слова Родионова «Известия».Миннерат является лидером Единой лиги по количеству набранных очков. В среднем за игру он набирает 22,2 очка.