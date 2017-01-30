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175 лет назад 2016
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«Автодор» сохранит Миннерата до конца сезона

30 января 2017, понедельник. 06:10. Баскетбол
Президент «Автодора» Владимир Родионов сообщил, что форвард Николас Миннерат доиграет сезон-2016/17 в составе саратовского клуба. Несмотря на интерес со стороны двух клубов, участвующих в Евролиге, руководство «Автодора» решило оставить форварда у себя до истечения его контракта.

«Нам предлагали достойную компенсацию за переход Миннерата. Речь действительно идёт об иностранных клубах, которые играют в Евролиге. Но отпустить его в январе было бы ошибкой. За три-четыре месяца Ник стал лидером команды, на данный момент — незаменимым. С таким игроком мы сможем дать бой любому российскому клубу в плей-офф Единой лиги, за исключением ЦСКА. Однако я понимаю, что продлить его контракт, истекающий летом 2017 года, не выйдет. Он получит зарплату в два-три раза больше и уедет из Саратова», — приводят слова Родионова «Известия».

Миннерат является лидером Единой лиги по количеству набранных очков. В среднем за игру он набирает 22,2 очка.
Источник: Известия Сообщить об ошибке
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БК Автодор
Новости. Баскетбол
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