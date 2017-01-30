60 очков Дюранта и Томпсона принесли «Голден Стэйт» победу над «Портлендом»

«Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла в «Мода-центре» в Портленде и завершилась со счётом 113:111 в пользу гостей. Отметим, что по ходу матча преимущество «Уорриорз», в составе которых отсутствовал Стивен Карри, достигало 21 очка.Самым результативным у «Голден Стэйт» стал, на счету которого 33 очка и 10 подборов. Ещё 27 очков набралЗа «Портленд» 28 очков набрал Си Джей Макколум, 19 — Дэмьен Лиллард.