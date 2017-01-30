Лав испытывает боли в спине

Форвард «Кливленд Кавальерс»пропустил вторую половину матча регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер» (107:91) из-за болей в спине.Как пишет ESPN, в ближайшее время 28-летний баскетболист пройдёт обследование с помощью МРТ. Также сообщается, что Лав пропустит ближайший поединок против «Даллас Маверикс», который состоится 31 января.В текущем сезоне Кевин проводит на паркете по 32,0 минуты, собирая коллекцию из 20,3 очка, 11,1 подбора, 1,9 передачи, 0,9 перехвата и 0,4 блок-шота в среднем за игру.