Лав испытывает боли в спине

Форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав пропустил вторую половину матча регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер» (107:91) из-за болей в спине.
Как пишет ESPN, в ближайшее время 28-летний баскетболист пройдёт обследование с помощью МРТ. Также сообщается, что Лав пропустит ближайший поединок против «Даллас Маверикс», который состоится 31 января.
В текущем сезоне Кевин проводит на паркете по 32,0 минуты, собирая коллекцию из 20,3 очка, 11,1 подбора, 1,9 передачи, 0,9 перехвата и 0,4 блок-шота в среднем за игру.