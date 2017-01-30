Донован: в некоторых моментах «Оклахома-Сити» хорошо сыграл с «Кливлендом»

Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер»прокомментировал поражение своих подопечных в поединке регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс» (107:91).«У нас были броски, которые мы должны были реализовать. Под кольцом мы тоже допустили много ошибок. У нас было несколько ситуаций, когда мы теряли контроль или мяч просто выскальзывал из наших рук. Это позволило «Кливленду» набрать некоторое количество очков. Думаю, в этом матче у нас были моменты, когда мы играли действительно хорошо, но были и моменты, когда у нас ничего не получалось», – приводит слова Донована ESPN.