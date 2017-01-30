«Маккаби» отчислил Сонни Уимза

Руководство израильского «Маккаби» из Тель-Авива исключило форварда Сонни Уимза из заявки на Евролигу и отчислило из команды. Больше он не будет выступать за команду, сообщает инсайдер Дэвид Пик.
Ранее появилось сообщение, что Уимз отказался проходить допинг-тест ФИБА и теперь может быть дисквалифицирован. Сам Уимз отрицает употребление допинга.
В текущем регулярном чемпионате Евролиги Сонни принял участие в 19 матчах, собирая коллекцию из 11,6 очка, 3,4 передачи, 3,3 подбора и 0,9 перехвата в среднем за игру.