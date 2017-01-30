Д. Джордан: мама сказала, что НБА лучше не обманывать меня насчёт Матча звёзд

Центровой «Лос-Анджелес Клипперс»рассказал, что его мать сначала не поверила, что его выбрали участником Матча звёзд НБА.«У меня был запланирован отпуск на Гавайях. Потом я узнал, позвонил маме и сказал: „Я не еду на Гавайи“. Она спросила, в чём дело. Я ответил: „Я попал на Матч звёзд“. Она сказала: „Боже мой! Правда? Не играй со мной, мальчик“. Я ответил: „Мне так сказали“. Она сказал: „Что именно сказали? Им бы лучше тебя не обманывать“. Она была невероятно рада.Потом я позвонил братьям, и они были очень рады. Я сказал сыну, а ему только 13 месяцев. Он посмотрел на меня, вроде сказав: „Хорошо. Не важно. Не понимаю, о чём ты“. Не то чтобы „Папа попал на Матч звёзд“. Скорее „Окей, почитай мне книгу, мне всё равно, что ты там говоришь“. Но я был очень рад. Девять лет прошло. Иногда я думал, что попаду, иногда знал, что нет. Я был очень рад», — цитирует Джордана ESPN.